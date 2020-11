Annie Lennox e il suo irresistibile invito al buonumore

Basta poco a rendere più piacevole una giornata. Può essere una luce speciale che inonda la camera al mattino. O un profumo che si ama. Magari, un pensiero positivo, che ci accompagni durante il volgersi delle ore. Naturalmente, una canzone.

Be', Annie Lennox di questi piccoli doni quotidiani, per rendere amabile la giornata a sé e agli altri, è ormai diventata maestra. Dalla sua pagina Instagram dispensa sorrisi meravigliosi, piccoli grandi pensieri e soprattutto musica incantevole.

Ascoltatela cantare "Shining Light" e diteci se è o non è un dono speciale per iniziare il mattino.

Quando poi canta "Here Comes The Sun" dei Beatles è o non è più energizzante di un meraviglioso caffè?

E non c'è solo la musica. Annie ama condividere anche ciò che la entusiasma e la ispira nelle letture. E ce lo mostra a modo suo. Cioè, con un post incantevole.

Musica, libri, sorrisi, suono del pianoforte: sono o non sono questi i piccoli, veri piaceri della vita? (Foto Getty Images)