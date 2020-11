No alla violenza: l'appello di Tiziano Ferro

Il 25 novembre in tutto il mondo si ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Una data importante, un monito che non va ricordato solo un giorno all'anno. Perché il rispetto per le donne (e per chiunque subisca violenza, di genere e non) è fondamentale per la civiltà umana ed è un obiettivo da perseguire costantemente, a qualunque latitudine ovunque nel mondo, giorno dopo giorno.

Tiziano Ferro così ha da poco pubblicato sulla sua pagina Instagram un'immagine che lascia poco spazio all'immaginazione: l'artista ha accolto l'appello che invita a postare foto con un segno rosso sotto gli occhi, simbolo della violenza e delle percosse inflitte alle donne. Un primo piano in bianco e nero, con una vistosa striscia sul volto. E le sue parole sono inequivocabili:

«Legate. Imbavagliate. Insultate. Sottopagate. È il 2020 e le strisce rosse di dolore e sangue non sbiadiscono sul nostro viso.

E ci chiediamo ancora se ci sia bisogno di una legge contro la misoginia?!?».

Anche Cristina Chiabotto ha pubblicato un'immagine simile sulla sua pagina Instagram. Perché bisogna porre fine alla violenza, fisica e non solo. E perché di giornate come quella del 25 novembre non si senta più il bisogno.