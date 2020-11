Malika Ayane ci regala bellissime parole di conforto

Malika Ayane è tra i talenti più sensibili della scena musicale italiana. Originale, mai banale, capace di mille sfumature sonore e vocali, nel corso della sua carriera ci ha regalato gemme come "Sospesa", "Come foglie", "La prima cosa bella", "E se poi", "Adesso e qui (nostalgico presente)".

Un'artista raffinata, ma capace anche di prendere posizioni nette, come ha fatto ultimamente, in una lettera inviata al quotidiano La Stampa, in cui affronta di petto il modo discriminante con cui i media si rivolgono agli artisti, basandosi sul loro genere. Secondo una prassi purtroppo ancora consolidata, se un'artista è donna si cerca sempre dietro di lei l'uomo che ha reso possibile la sua fama, come se una ragazza non potesse farsi strada senza appoggiarsi a nessuno.

«La produzione di un'artista donna viene spesso adagiata su un particolare piedistallo sul quale è necessario che le artista siedano e vengano scrutate alla ricerca di chi l'ha reso possibile. Anche quando si parla del fenomeno in carica Billie Eilish non manca mai il riferimento al fratello che ne produce i dischi. Questo perché siamo tutte interpreti negli occhi di chi guarda- ha scritto Mailka «Non è astio contro il maschio o contro il mondo ma la strada per uscire dall'estenuante gioco delle parti è ancora lunghissima ...forse nella complicazione meglio essere artista femmina, chiacchierata, raccomandata o amante di qualcuno quando le cose vanno bene, sopravvalutata quando vanno benissimo, incompresa o antica quando vanno meno bene che idoli immobili, annoiati e indiscussi».

Ma il messaggio di cui vogliamo parlarvi è invece di altra natura e ci regala spiragli luminosi di ottimismo e di speranza: Malika lo ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Si tratta di una meravigliosa poesia di Albert Camus, "Invincibile estate”. Adatta a questo lungo inverno che ci attende. Eccola per intero.

Mia cara,

nel bel mezzo dell’odio

ho scoperto che vi era in me

un invincibile amore.

Nel bel mezzo delle lacrime

ho scoperto che vi era in me

un invincibile sorriso.

Nel bel mezzo del caos

ho scoperto che vi era in me

un’invincibile tranquillità.

Ho compreso, infine,

che nel bel mezzo dell’inverno,

ho scoperto che vi era in me

un’invincibile estate.

E che ciò mi rende felice.

Perché afferma che non importa

quanto duramente il mondo

vada contro di me,

in me c’è qualcosa di più forte,

qualcosa di migliore

che mi spinge subito indietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

(Foto Getty Images)