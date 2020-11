Ricordate l'irresistibile Dance Monkey? Be', ecco un suo nuovo record

Ci ha fatto sorridere per tutta l'estate 2019 (eh, bei tempi). Era trascinante, irresistibile e anche se molti in Italia la chiamavano "muffami" (dal vorticoso ritornello che in realtà diceva move from me), il suo titolo era "Dance Monkey".

A firmarla Tones And I, ovvero l'artista Toni Watson, che, da busker sulle strade australiane, si era trasformata in stella internazionale della musica.

Adesso, la sorpresa: "Dance Monkey" è la canzone più shazammata di sempre, ovvero quella più cercata attraverso la app che consente di identificare immediatamente una canzone ascoltandone poche note. Secondo Shazam, "Dance Monkey" può vantare oltre 36 milioni e mezzo di ricerche.

Tones And I guida così una classifica in cui star del calibro di Ed Sheeran, Katy Perry, Justin Bieber, Pink sono in posizioni ben più defilate.

Se siete curiosi, ecco le prime dieci posizioni della lista

Dance Monkey - Tones And I

Prayer In C - Robin Schulz, Lilly Wood and The Prick

Let Her Go - Passenger

Wake Me Up - Avicii

Lean On - Major Lazer

Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Cheap Thrills - SIa

Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) - Gotye

This Girl - Kungs, Cooking' On 3 Burners

Take Me To Church- Hozier

"Dance Monkey" è anche al terzo posto nella lista delle canzoni più ascoltate su Spotify.

