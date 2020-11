Phil Collins: la moglie adesso passa alle accuse pesanti

La tregua tra Phil Collins e la sua (ex) signora, Orianne Cevey, è finita. Orianne è passata alle accuse pesanti e adesso la guerra tra i due ex coniugi potrebbe riaccendersi.

Ricapitolando i fatti, gli ex coniugi Collins sono in causa legale per la villa di Miami, di proprietà del musicista, in cui si sono asserragliati Orianne e il suo nuovo marito, il chitarrista Thomas Bates. Phil rivuole la sua proprietà, Orianne, che in un primo momento sembrava aver ceduto, è passata al contrattacco e ha mosso, nei documenti presentati dai suoi legali, infamanti accuse verso Phil. Secondo il noto sito di gossip TMZ, Orianne sostiene che Phil «è diventato un eremita, si è completamente isolato dal mondo...ha perso il suo talento musicale... ha iniziato ad abusare di antidolorifici... è diventato impotente» e persino puzzerebbe: «Ha smesso di lavarsi i denti e si è rifiutato di fare la doccia per quasi un anno, dal 2019 al 2020», sostiene la Cevey secondo TMZ.

Veri colpi bassi ai quali Phil Collins ha risposto proprio dichiarando a TMZ che si tratta di «accuse false, impertinenti, scandalose e scurrili che non hanno nulla a che fare con la battaglia legale».

Phil era stato sposato con Orianne dal 1999 al 2008. Dall'unione erano nati i figli Nicholas e Matthews. I coniugi Collins avevano vissuto in Svizzera fino al divorzio, in seguito al quale Orianne aveva ricevuto 25 milioni di sterline. La ex signora Collins si era poi trasferita a Miami con i figli. Qui era stata raggiunta nel 2015 da Phil, che stava attraversando un difficile periodo di depressione e desiderava stare accanto ai suoi ragazzi. Nel 2016 Phil e Orianne avevano festosamente comunicato il loro ricongiungimento e si erano trasferiti nella villa oggi contesa, nella meravigliosa zona di Sunset Island. Fino alla nuova rottura.

Ora Orianne sostiene che Phil le aveva promesso la metà della casa e dunque sarà pronta a lasciare la villa solo dopo aver ricevuto il controvalore in denaro, per una cifra di circa 20 milioni di dollari.

Come andrà a finire? La battaglia, a giudicare dagli ultimi, spiacevoli eventi, è appena cominciata...

(Foto Getty Images)