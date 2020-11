Pino Daniele: 5 inediti live per festeggiare Nero a metà

Pino Daniele ci manca sempre, tantissimo. Ha lasciato un grande vuoto sulla scena musicale e non solo, con il suo immenso, originale talento, la sua profonda, unica umanità. Sembra ieri quando Pino cantava dal palco con la sua voce inconfondibile, regalandoci un misto di sentimenti, tra commozione, rimpianto, riflessione e magia. E invece dalla sua scomparsa sono passati 5 anni. E 40 anni sono trascorsi dalla pubblicazione di un suo grande capolavoro, "Nero a Metà".

Il prossimo 27 novembre "Nero a metà", salutato come uno dei capolavori della musica italiana, torna nei negozi con una speciale ristampa: un'edizione limitata ed espansa che contiene anche 5 registrazioni mai pubblicate fino ad ora.

Gli inediti sono "Quanno chiove", "I say i' sto ccà", "Napule è", "Alleria" e "A me me piace 'o blues" registrate dal vivo in presa diretta il 30 aprile 1980, al Teatro Massimo di Pescara.

"Nero a metà" è il terzo album di Pino. Fu registrato in soli quattro mesi tra lo Stone Castle Studios di Carimate e i Trafalgar Studios di Roma, insieme a Gigi de Rienzo (basso), Agostino Marangolo (batteria), Ernesto Vitolo (tastiere) e James Senese (Sax Tenore).

La riedizione dell'album è disponibile in formato doppio vinile trasparente da 180 grammi e doppio CD.

La tracklist

