"Morricone segreto", 7 inediti per celebrare il Maestro

Mai titolo fu più appropriato. “Segreto” è quello dell’album postumo di Ennio Morricone in uscita a pochi giorni da quello che, il prossimo 10 novembre, sarebbe stato il suo novantaduesimo compleanno. Scomparso lo scorso 6 luglio, il compositore e direttore d’orchestra vincitore in carriera di due Premi Oscar e di tre Golden Globe, ha lasciato un’eredità morale ed artistica sconfinata. Nel disco in uscita in cd e doppio vinile, prodotto da Decca Records e CAM Sugar, ne verrà raccolta una piccola parte, finora inaccessibile al grande pubblico.

Il 4 dicembre prossimo, inoltre, è previsto il rilascio della versione deluxe del 45 giri, che consegnerà un Morricone inedito, sperimentale, “catturato” durante le sue sessioni di lavoro. All’interno si trovano le sue indicazioni ai tecnici, i commenti, i tagli, oltre, ovviamente, a sette brani inediti frutto di una ricerca negli archivi storici della Sugar. Si tratta di melodie rare o dimenticate, risalenti al periodo a cavallo tra la fine degli Anni Sessanta e l’inizio degli Anni Ottanta, in cui l’artista visse lo zenit della sua fase creativa.

Resterà a bocca asciutta chi si aspetta di trovare le musiche più conosciute, ma verranno saziati i palati più fini. Versioni alternative delle sue sinfonie migliori, chitarre fuzz e groove moderni con i quali, come sempre, l’arrangiatore romano anticipò di diversi lustri sonorità fino ad allora sconosciute. A curare la raccolta è stato il produttore Pierpaolo De Sanctis, includendo inoltre estratti da film gialli italiani, noir francesi e film di genere, lavorando su colonne sonore di film di minor successo come “Lui per Lei”, “Stark System”, “La Smagliatura”, “Il Clan dei Siciliani” e “Storie di vita e malavita”. L’album potrebbe non essere l’unico regalo in arrivo per gli appassionati di musica. Scavando negli archivi del maestro si sta infatti lavorando anche a un documentario che potrebbe vedere la luce già nei prossimi giorni.

