Ho capito che amarti è una cosa leggera e profonda: la meravigliosa lettera di Giuliano Sangiorgi alla figlia

La figlia di Giuliano Sangiorgi ha appena compiuto due anni: il suo papà ha voluto festeggiare scrivendole una lettera dolcissima in cui esprime tutto il suo amore per lei. Il cantante dei Negramaro ha poi pubblicato la dedica alla piccola Stella sui social, insieme a un video che ritrae la piccola appena nata; nel testo l’artista racconta la meraviglia della sua nascita e la consapevolezza che lui ha acquisito una volta diventato papà.

“Buon compleanno amore mio! Sono passati due anni da quella notte di stelle in cui sei arrivata tu nelle nostre vite – si legge nella lettera - Mi piacerebbe raccontarti tutto di quelle ore che hanno preceduto la tua nascita. Avessi visto come papà tuo era goffo e stordito. Non ci capivo molto, ma cercavo di restare concentrato, di essere presente con il corpo e con l’anima per essere d’aiuto, minimamente, a mamma Ilaria, che era ormai pronta ad accompagnarti all’ingresso di questo pianeta”.

L’artista racconta dei tanti timori che aveva in quel momento cruciale della sua vita: “Avevo paura di non essere all’altezza di una meraviglia così grande – ha confessato - Ero un altro uomo, sì, ma in quella notte qualcosa è cambiato. Ero calmo e sentivo una strana serenità, in fondo alle viscere dell’anima, fino agli angoli più nascosti. Più ti avvicinavi più sentivo che le mie mani non tremavano più”.

Alla fine il cantante ce l’ha fatta e ha assistito al parto: “C’era qualcosa di magico in tutto quello che stava succedendo – ha proseguito - nonna adesso non mi riconosceva più. Ero diventato ‘un altro uomo’. Ti stavo aspettando e solo quando sono stato in grado di assistere ad ogni fase del parto, quando sei venuta al mondo e hai aperto gli occhi grandi e mi hai guardato”.

La lettera prosegue in un secondo post, dove Giuliano Sangiorgi ha pubblicato tre dolcissime foto della sua piccola Stella e ha raccontato l’incredibile emozione che ha provato quando ha tenuto per la prima volta la bimba tra le sue braccia: “Eri sdraiata finalmente fuori dalla pancia di tua madre, sul suo petto, quando ti hanno messo tra le mie braccia con un ‘papà tocca a te, devi lavare tua figlia!’, quando tutti alle mie spalle, medici e infermieri, mi hanno chiesto di cantarti una canzone e io l’ho fatto (avrei potuto esaudire qualsiasi richiesta in quel momento, tanto era tutto magico, tanto eri tu meraviglia…), quando hai smesso di piangere, guardandomi dritto negli occhi ora spalancati come se fossero stati sempre lì, davanti a me, allora, solo allora ho capito: sono un altro uomo, pronto a tutto per amarti – ha sottolineato - E ho capito che sei stata tu a farmi capire. In quello sguardo rassicurante, mi hai detto una cosa importantissima che mi ha fatto cambiare ogni percezione del mondo esterno: mi hai detto che non dovevo preoccuparmi, che non avevo poi tutta questa responsabilità su di te se non quella di amarti semplicemente, senza freni e senza limiti, perché quello era il giorno in cui una nuova vita era nata e non solo una figlia di questo o quell’atro uomo”.

La lettera prosegue con una dedica davvero toccante: “Ho capito che amarti è una cosa leggera e profonda, come non ci si riesce proprio a spiegare. Ho capito che tu non sei solo mia figlia, ma sei Stella, una creatura incantevole, speciale, con la sua vita, tutta e solo sua, con il suo binario da seguire, con i suoi sogni, le sue speranze, i suoi desideri. Io sarò sempre tuo padre, anche quando non ci sarò e la tua vita dipenderà solo da te, amore mio, e questo è bellissimo perché arriverà per te il momento in cui tu sarai ‘un’altra donna’ e sarai felice di avermi incontrato nella tua vita e allora, in quel momento, sarò un sorriso sulla tua bocca e questo voglio essere per te, il sorriso tuo più grande, niente più… Buon compleanno Stella, Amore mio!”.

I fan dei Negramaro hanno risposto a questi post con tanti commenti pieni di affetto e di commozione per questa storia d’amore così bella, quella tra Giuliano e la sua piccola Stella.