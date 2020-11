Pat Metheny emoziona a fondo con il video di From This Place

Pat Metheny non smette di emozionarci a fondo. Quest'anno ha pubblicato un nuovo album, "From This Place", che ha presentato anche a Radio Monte Carlo, ospite di Nick the Nightfly.

Grande musica e le sue indimenticabili atmosfere sonore che solo Pat sa magicamente creare. Ora è la volta di entusiasmarsi anche ammirando le immagini della clip dedicata proprio alla titletrack. Il video è diretto da Robert Edridge-Waks.

La canzone, con testi composti da Alison Riley, è magistralmente cantata dalla grande Meshell Ndegeocello.

Per il suo grandioso album, uno dei migliori della sua produzione, Pat Metheny ha scelto musicisti d'eccezione: il batterista Antonio Sanchez, la bassista Linda May Han Oh, il pianista Gwilym Simcock, la Hollywood Studio Symphony diretta da Joel McNeely. Special guest sono Meshell Ndegeocello, Gregoire Maret all'armonica e Luis Conte alle percussioni.

Pat Metheny ha reso disponibile anche la clip di "America Undefined".

(Foto Getty Images)