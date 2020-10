Phil Collins avvisa Trump: non usare In The Air Tonight

Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti sono ormai vicine e la tensione sale. E, nell'infuocata campagna elettorale si aggiunge adesso una nuova polemica. Phil Collins ha infatti diffidato Donald Trump dall'usare la sua celebre hit "In The Air Tonight".

La canzone è stata utilizzata da Trump per aprire alcuni dei suoi comizi, per esempio a Tulsa, in Oklahoma, e a Des Moines, nello Iowa, lo scorso 14 ottobre. Phil Collins, venuto a conoscenza del fatto, non ha gradito. Un suo portavoce ha dichiarato al magazine Consequence of Sound: «Siamo ben consapevoli dell'uso di questa canzone da parte della campagna elettorale di Trump e abbiamo già emesso una lettera di diffida tramite i nostri avvocati che continuano a monitorare la situazione».

Il sito TMZ riporta le parole dell'avvocato di Collins, David A. Steinberg, secondo cui l'uso della canzone era «non solo del tutto non autorizzato ma, come hanno commentato vari articoli usciti sulla stampa, particolarmente inappropriato poiché apparentemente era inteso come un riferimento satirico sul Covid-19. Questo riferimento è stato fatto in un momento in cui l'Iowa soffriva di un'accelerazione dell'infezione da Covid-19. Il signor Collins non tollera l'apparente banalizzazione del Covid-19. Inoltre, il signor Collins è seriamente preoccupato per il modo in cui la campagna di Trump ha utilizzato "In the Air Tonight" che ha causato e causerà danni alla reputazione e alla popolarità del signor Collins presso il pubblico».

Phil Collins non è il solo ad aver protestato con Trump per l'uso delle sue canzoni. Anche i Rolling Stones, Neil Young e gli eredi di Leonard Cohen hanno parlato di azioni legali per scoraggiare il Presidente dall'usare le loro canzoni.

(Foto Getty Images)