Il gran cuore di Enrique Iglesias

Buon sangue non mente. Enrique Iglesias, figlio del celebre Julio, ha dimostrato come a volte il talento sia ereditario. E ha anche sfatato la leggenda secondo cui i figli di papà vivono sugli allori delle generazioni precedenti. Enrique infatti può ben vantarsi di una carriera a dir poco stellare: ha dato vita a oltre 40 grandi hit, vendendo più di 180 milioni di dischi, aggiudicandosi per ben 47 volte Billboard Latin Music Award e con i suoi concerti ha entusiasmato oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo (incassando anche un miliardo di dollari).

Adesso, arriva la consacrazione definitiva: Enrique Iglesias è stato nominato Top Latin Artist of All Time ai Billboard Latin Music Awards 2020. La cerimonia ufficiale si svolgerà il 21 ottobre al BB&T Center a Sunrise, Florida.

Ma Enrique ha anche un grande cure. Da tempo infatti è impegnato in cause benefiche a sostegno di Save The Children. Il musicista ha mobilitato i suoi fan in tutto il mondo per dar vita a una serie di azioni positive che, attraverso contributi online, raccolte di fondi, aste, vendita di merchandising e meet and greet hanno permesso di raccogliere oltre 400.000 dollari.

«Enrique è un’icona, una star globale, un professionista di classe e, cosa più importante e sorprendente, una persona fantastica. La sua musica ha conquistato più di una generazione» ha dichiarato su di lui il presidente della casa discografica della star, Afo Verde.