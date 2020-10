Sting: ecco come ha festeggiato il compleanno

Sting ha festeggiato i suoi 69 anni il 2 ottobre scorso. Bisogna dire che è davvero in splendida forma e davvero più sereno e in forma che mai.

Ma come avrà festeggiato il suo compleanno l'artista? Di certo con la moglie Trudie Styler, su questo non c'è dubbio. E, a quanto pare, in Italia, Non è un mistero che Sting e signora amino moltissimo il nostro paese. E tutti sanno che la coppia possiede una magnifica tenuta in Toscana. Tra l'altro, il legame con il nostro territorio si farà ancora più stretto: il musicista ha infatti deciso di avviare una produzione di vini rosé.

Ma, per tornare al compleanno, ecco che, con un po' di giorni di ritardo, Trudie ha deciso di rivelare ai fan almeno una parte dei festeggiamenti. E ha pubblicato una foto in cui appare con Sting, su un terrazzo affacciato su una splendida vista. Il musicista sta bevendo da una tazza e, come ci rivela la moglie, si tratta proprio di un espresso italiano:

«Bevo espresso, non tè, tesoro. Perché, quando si è a Roma... Pubblicata un po' in ritardo, ma scattata per il compleanno di Sting. Un giorno magico, felice».

E a giudicare dai sorrisi e dai baci, si è trattato di un giorno davvero speciale.

(Foto Getty Images)