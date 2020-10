Annie Lennox suona il piano. E lascia senza fiato

Annie Lennox ci ha conquistato con la sua voce meravigliosa. Prima con Dave Stewart negli Eurhytmics, poi da solista, Annie ci ha regalato canzoni eccezionali, come "Here Comes The Rain Again", "Sweet Dreams", "No More I Love Yous", "Angel"...

Per non parlare della sua meravigliosa versione di "Under Pressure" con David Bowie.

Ma anche come pianista Annie rivela gran talento e naturalmente ottimi gusti musicali. Dalla sua casa in California, l'artista ha infatti eseguito la "Sonata al chiaro di luna" di Beethoven, confessando in un sussurro che si tratta di uno dei suoi brani preferiti. E guardandola mentre lo esegue al piano, la sua emozione è davvero palpabile.

L'amore per i classici di Annie Lennox si esprime anche in una nuova sorpresa. L'artista ha infatti annunciato con gioia che il 20 novembre uscirà, in occasione del decimo anniversario della sua pubblicazione, un'edizione speciale del suo disco natalizio "A Christmas Cornucopia". L'album contiene una versione inedita del "Lamento di Didone", la celebre aria tratta dall'opera "Didone ed Enea" di Henri Purcell. Il brano è tra i più famosi di tutta la storia del melodramma.

