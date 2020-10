Tiziano Ferro senza filtri

Se ne parlava da mesi, e adesso la data è davvero vicina. Il 6 novembre esce infatti "FERRO", il primo documentario dedicato alla carriera e soprattutto alla vita di Tiziano Ferro.

L'artista stesso ha ricordato ai fan la data fatidica, con un post pubblicato sulla propria pagina Instagram.

"FERRO" è un intenso viaggio sulle orme di Tiziano. A essere raccontati non sono solo i grandi show e i bagni di folla, ma soprattutto la vita quotidiana, gli alti e bassi e le sfide che il musicista ha incontrato in vent'anni di carriera.

Il documentario è ambientato tra l'Italia e gli Stati Uniti e segue passo passo Tiziano, dando spazio anche ai suoi collaboratori e alle persone più care all'artista. tanti anche i filmati inediti che arricchiranno il lungometraggio.

«Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro», ha raccontato Tiziano ferro parlando del documentario. «La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni. “FERRO" per me è questo, un altro tassello alla luce dei miei 40 anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno».

"FERRO" sarà disponibile in più di 240 paesi.