Buongiorno professore: ecco tutte le star che sono state insegnanti

Oggi sono attori, musicisti o scrittori di fama mondiale, ma prima di diventare famosi facevano gli insegnanti. Il caso più noto è quello di Sting: l’ex dei Police ha insegnato dal 1974 fino agli anni Ottanta presso la St. Catherine’s Convent School di Newcastle, nel Regno Unito, e le sue materie erano Musica, Inglese ed Educazione Fisica.

Prima di diventare il bassista dei Kiss e scrivere una pagina importante della storia del rock, Gene Simmons insegnava letteratura inglese in una scuola secondaria di primo grado di Harlem, a New York. L’iconico musicista ha raccontato di essere stato allontanato dall’istituto scolastico perché una volta provò a sostituire Shakespeare con i fumetti di Spider-Man, sperando di suscitare l’interesse dei suoi studenti. La cantante e musicista Sheryl Crow, invece, insegnava musica in una scuola del Missouri ma ha lasciato ben presto la cattedra per inseguire il suo sogno: ha iniziato come corista di Michael Jackson, per poi diventare una grande artista solista.

Passando al cinema, non tutti sanno che anche Sylvester Stallone è stato un insegnante: prima di diventare un divo di Hollywood, l’attore di Rocky è stato un professore di educazione fisica in un college americano in Svizzera. Anche l’attore Laurence Tureaud, noto come Mr T, insegnava educazione fisica: poi, prima di approdare al cinema è stato la guardia del corpo di celebrità come Mohammed Ali e Diana Ross. La star di “Harry ti presento Sally”, Billy Crystal, prima di diventare famoso era invece un insegnante di sostegno in una scuola di Long Island. Educazione fisica è stata la materia di insegnamento anche dell’attore Hugh Jackman che, tra l’altro faceva anche l’allenatore delle squadre sportive della scuola per la quale lavorava.

Infine, anche tra gli scrittori ci sono tanti ex insegnanti, a cominciare dal maestro dell’horror Stephen King: prima di diventare un autore di best sellers, nel 1971 divenne professore di lettere alla Hampden Academy di Hampden, nel Maine. In quel periodo guadagnava 6000 dollari all’anno e viveva in una roulotte: è stato proprio in quel contesto che iniziò a scrivere “Le notti di Salem”, opera che dopo poco tempo lo portò al successo.

Prima di diventare ricchissima e famosa in tutto il mondo per aver inventato uno dei personaggi più amati degli ultimi anni, ossia Harry Potter, J.K. Rowling insegnava inglese in una scuola nella città di Porto. È proprio nella città portoghese che la scrittrice ha iniziato a scrivere la saga del celebre maghetto.

Una cosa molto simile è accaduta anche a Dan Brown: prima di diventare un romanziere di successo con “Il Codice Da Vinci”, insegnava matematica, proprio come suo padre che, durante la sua carriera ha anche vinto un premio molto prestigioso riservato ai migliori professori degli Stati Uniti, il President’s Award for Educational Excellence.