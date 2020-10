Lady GaGa sa come scalare le classifiche. E non solo quelle!

Ci vuole un fisico bestiale, cantava qualcuno (be', sì, Luca Carboni) un po' di tempo fa. E in effetti ci vuole fisico per diventare una tra le celebrità più stimate del mondo. Capace di scalare le classifiche discografiche. E conquistare anche i fan del cinema. Insomma, per essere un'artista come Lady GaGa.

Una donna tenace, che non si è mai lasciata scoraggiare dalle difficoltà. Dalle insicurezze legate alla propria immagine e alle oscillazioni di peso, come ha raccontato più volte. Dal bullismo di chi si sente sicuro solo in un mondo conformista. Dalle malignità dello show business. E dalle vicissitudini sentimentali.

Insomma, GaGa si dimostra sempre più forte delle avversità ed è un esempio per chi ha un obiettivo da raggiungere nella vita, quale che sia. ma come fa l'artista a essere sempre così in forma e sì, a scalare ogni difficoltà?

Be', un po' ce lo ha rivelato lei stessa con questa divertente foto postata sulla sua pagina Instagram. Nello scatto GaGa scala una parete, da provetta free-climber. Con lei, il fidanzato Michael Polansky.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 4 Ott 2020 alle ore 7:29 PDT

Lady GaGa sfoggia caschetto e imbragatura professionali e sale in cima come se nulla fosse. Il fidanzato la segue, dietro. L'altezza non sembra intimorirla. E poi, in fatto di scalate, GaGa ne sa davvero qualcosa: con il nuovo album "Chromatica" ha debuttato in cima alla classifica Hot 100 di Billboard. E già il singolo "Born This Way" era stato il più rapido nella storia delle vendite su iTunes: in appena cinque giorni se ne era venduto oltre un milione di copie.

(Foto Getty Images)