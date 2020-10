Elton John tra mascherina, prosecco e cartoon

Elton John si è concesso una meravigliosa vacanza autunnale a Capri (e ha anche ringraziato l'isola azzurra per l'ospitalità di cui ha goduto con un bel post).

Purtroppo l'artista è stato avvistato in giro per le vie dell'isola senza mascherina e il Codacons ha chiesto al Prefetto di Napoli, al comune di Capri e al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di multare l'artista, che non ha rispettato l'ordinanza che impone l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La multa va da 400 a 1000 euro.

Elton John sarà multato? Staremo a vedere. Intanto l'artista si è anche concesso una tappa sulle colline di Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio Unesco. E c'è chi sussurra che, stregato dalla bellezza del luogo e dalla bontà del prosecco che vi viene prodotto, abbia intenzione di lanciarsi in qualche investimento.

In Gran Bretagna intanto Elton è diventato un vero personaggio da cartoon. Accade nel video dei Gorillaz "The Pink Phantom", settimo episodio della serie "Song Machine: Season One". La clip accompagna la canzone omonima, che che vede protagonisti oltre ai Gorillaz e al rapper 6black proprio Elton John.

Elton John ha dichiarato di ammirare da tempo Damon Albarn, mente dietro il progetto Gorillaz: «Mi piace il modo in cui abbraccia un ampio spettro di musica. Ha tagliato molti traguardi, ma non sta mai fermo. Guarda sempre avanti e cerca il nuovo, una cosa rara e degna d’ammirazione. Ed è sempre al lavoro».

E i Gorillaz hanno ricambiato i complimenti: «Grazie per essere stato tanto generoso, Mr. Elton Sir John, con il tuo tempo, il tuo genio e pure con le trecce danesi che hai portato in studio e per aver scritto alcune fra le migliori canzoni di sempre».

(foto Getty Images)