E' un viaggio sonoro nello spazio e nel tempo, grazie a tutta la magia del pianoforte, quello offerto da “The shape of piano to come” la prima compilation per pianoforte targata INRI CLASSIC, l’etichetta dalla vocazione internazionale dedicata alla musica strumentale e nata con lo scopo di guardare al mondo della musica classica in modi inaspettati.

L'idea alla base di questa affascinante proposta sonora, che raccoglie insieme venti musicisti da sei paesi del mondo, è quella di far dialogare e "risuonare" in modo diverso e originale il classico e il pop, ridisegnando i confini della musica crossover.

"The shape of piano to come, vol. I" esce il 6 novembre in un vinile a tiratura limitata. Dal 21 settembre sono pubblicati tre brani a settimana su tutte le piattaforme streaming, in un susseguirsi di uscite digitali per conoscere più da vicino tutti gli artisti coinvolti.

I brani si possono ascoltare a questo link:

TheINRICLASSICPlaylist

I brani proposti sono del tutto originali e rappresentano la bellezza e l’innovazione del mondo pianistico contemporaneo, grazie a musicisti (artisti internazionali, artisti esordienti da tutta Italia e perle nascoste dello scenario neoclassico) in grado di unire tradizione classica e avanguardia. Tra loro, Dominique Charpentier (uno dei pochi compositori francesi famosi nel mondo classico moderno, dalle melodie ammalianti e dall’armonia minimalista), Francesco Taskayali (pianista italo-turco. dalla straordinaria capacità di sperimentazione di tecniche e stili ), Rita Ciancio (pianista e compositrice italiana che ha scritto brani per film, serie web, cortometraggi e compagnie di danza).

“The shape of piano to come” nasce sulla scia del successo europeo del progetto Dardust, il musicista pioniere della combinazione tra elettronica nordeuropea e minimalismo pianistico. Ed è l'emozionante avventura artistica che vuole tracciare il cammino delle sonorità del futuro.

«Il mio percorso come Dardust», ha raccontato il musicista « è iniziato con INRI Classic che ha creduto nella mia visione di andare oltre le categorie rompendo gli steccati dei generi e portando la musica italiana cosiddetta “neoclassica” in una nuova dimensione, caratterizzata dalla contaminazione più che dalla tradizione. Oggi che il roster è pieno di artisti, cosi diversi ma uniti dallo stesso comun denominatore, sono onorato di essere stato il primo ad aprire quella che più che una sfida io chiamerei “nuova” visione. Una nuova forma e un nuovo cammino come quelli evocati dal titolo della compilation e dall’artwork delle diverse strade che conducono verso la meta unica della ricerca della bellezza».

Ecco la tracklist della compilation:

1. Dominique Charpentier, La mer au Fond de tes yeux

2. Francesco Taskayali, Love Is Likely To The Wind

3. Rita Ciancio, Per Amore

4. Salvatore Lo Presti, Sophie’s Lullaby

5. Marco Rollo, Borders

6. Franco Robert, Mustio

7. Eva Bezze, Senza Tempo

8. Francesco Nigri, Latency

9. Igor Longhi, Rapsodia

10. Angel Ruediger, Gaia

11. Cucina Sonora, Fragile umbilico

12. Manuel Zito, My Little Town

13. Vincenzo Crimaco, Carpe Diem

14. No Mindless Scroll, Alado

15. Lena Natalia, View From The Shore

16. Emiliano Blangero, Oltre

17. Francesco Maria Mancarella, The Oceans

18. Javi Lobe, Saudade

19. Alberto Cipolla, La Fenêtre

20. Davide De Angelis, Fantasia