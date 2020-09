Tiziano Ferro al lavoro sul nuovo video

Instancabile Tiziano Ferro. Il 3 settembre è uscito il singolo "Rimmel", rilettura della celebre canzone di Francesco De Gregori. Il 6 novembre arriverà il nuovo album, “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” .

E non basta: adesso Tiziano è al lavoro per il suo nuovo video. A darci la notizia è stato lo stesso musicista, con una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram.

«Si gira il nuovo video!!! Tante, TROPPE novità in arrivo», dice Tiziano, che si fa riprendere in total black, accanto a un'auto d'epoca (anche questa rigorosamente tutta nera). Che sia un assaggio della nuova clip in arrivo? Staremo a vedere. E la curiosità è tanta.

L'album “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” è il primo album di cover per l'artista, che ha deciso di reinterpretare 13 brani di autori italiani. Le loro canzoni, per Tiziano, hanno dato forma a piccoli miracoli, come «luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore».

Gli altri brani presenti nel disco sono "Morirò d'amore" (Giuni Russo), "Bella d'estate" (Mango), "Margherita" (Riccardo Cocciante), "E ti vengo a cercare (Franco Battiato), "Almeno tu nell’universo" (Mia Martini), "Cigarettes And Coffee" (Scialpi), "Perdere l'amore" (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), "Piove" (Jovanotti), "Portami a ballare" (Luca Barbarossa), "Nel blu dipinto di blu" (Domenico Modugno), "Ancora, ancora, ancora" (brano di Cristiano Malgioglio noto soprattutto nell’interpretazione di Mina) e "Non escludo il ritorno" (scritto da Franco Califano e Federico Zampaglione).