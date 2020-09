Alicia Keys: la sua lezione di vita. E di stile

Alicia Keys ha da poco pubblicato il nuovo album che porta il suo stesso nome, "Alicia". Ma le sue attività non si fermano qui.

Il 29 settembre infatti l'artista lancia Soulcare Keys. Di cosa si tratta? Apparentemente di una linea di prodotti di bellezza. E a questo punto sembra già di sentire le obiezioni: ma come, Alicia Keys non si era fatta paladina del movimento no make up, che vuole una bellezza naturale e consapevole? Non appariva sempre in pubblico senza trucco, senza uso di cosmetici? Come mai adesso segue la scia di altre musiciste che creano linee di make eup e profumi, come Madonna, Rihanna, Shakira?

Be', va precisato che l'idea di bellezza di Alicia Keys non riguarda l'esteriorità. Per la Keys, la bellezza è qualcosa di interiore, da coltivare grazie a introspezione, riflessione, condivisione con gli altri. Prima di tutto, vuol dire ritagliarsi degli spazi quotidiani, che siano luoghi di pace e meditazione, anche se brevi.

Alicia lo spiega sul nuovo account Instagram @KeysSoulcare: «Cos’è la soulcare? Soulcare significa portare l’attenzione sulle parti interiori di noi, quelle che non possiamo vedere ma che bisogna costantemente nutrire e valorizzare».

Una volta preso coscienza di sé e dei propri bisogni, dunque una volta dato ascolto e spazio alla nostra bellezza interiore, ci si può anche dedicare a curare anche la propria bellezza esteriore, prendendosi cura delle pelle, che fa da frontiera tra il nostro mondo intimo e l'esterno.

Insomma, una bellezza dell'animo che si riflette in una pelle sana, grazie a prodotti cruelty free e consapevoli. E Alicia non si ferma a questo. Invitando tutte le donne a dedicarsi dei momenti di pace e riflessione ogni giorno, per nutrire il proprio spirito, le spinge anche a condividere on line i propri diversi rituali di relax e serenità. Perché la bellezza è anche diversità.