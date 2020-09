25 settembre: nascono gli U2

Tanti auguri agli U2! La band che ha scritto pagine di storia della musica si è formata il 25 settembre 1976, esattamente 43 anni fa. Da allora la loro carriera è stata costellata di successi incredibili e sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo con brani storici e indimenticabili.

L’incontro tra i 4 fu praticamente casuale visto che Larry Mullen (il batterista) pubblicò un annuncio dove era alla ricerca di musicisti e così incontrò Paul Hewson (Bono), Adam Clayton (il bassista) e David Evans (the Edge).

Gli U2 sin da subito hanno scritto canzoni che affrontavano la spinosa questione irlandese e si sono sempre impegnati per i diritti civili. Nel 1980 uscì il primo album “Boy”, seguito l’anno successivo da “October”. La band irlandese ebbe subito un buon riscontro di pubblico ma fu con il terzo album “War” del 1983 che gli U2 divennero un gruppo di risonanza internazionale e da allora non si sono mai più fermati. Una curiosità: dal 1976 gli U2 hanno sempre mantenuto la loro formazione originale, un caso più unico che raro nel panorama musicale.

Per celebrarli, vi facciamo ascoltare "One":

Un brano che parla di condivisione, di amore per il prossimo, di pace. Nacque in un periodo molto particolare per gli U2, all’epoca c’erano forti tensioni nel gruppo. Il risultato finale è spettacolare e col tempo la canzone è diventata un inno generazionale. Ebbe un successo clamoroso e ne furono fatte tantissime cover.