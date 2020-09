Lady GaGa: tutto il coraggio della sua confessione

Lady GaGa ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo "911" e ha anche deciso di raccontare il suo periodo più duro e più buio. Una confessione coraggiosa, che è avvenuta durante un'intervista mandata in onda dalla rete statunitense CBS.

Il successo non sempre dà la felicità, sembra questo il lei motiv del pensiero di GaGa: proprio a causa del successo infatti l'artista ha ammesso di essere entrata in depressione e aver pensato al suicidio. Il motivo? Il personaggio di Lady GaGa sembrava avere la meglio su Stefani Germanotta, la donna reale dietro la star. Non è caso che la rivelazione sia arrivata proprio in occasione della pubblicazione di "911", che negli Stati Uniti è il numero delle emergenze.

«Il mio più grande nemico è Lady GaGa, ecco ciò che penso», ha rivelato l'artista. «È proprio lei il mio più grande nemico. Non puoi andare a fare la spesa. Se vai a cena fuori con la tua famiglia, ci sarà sicuramente qualcuno che verrà al tuo tavolo a chiederti una foto o un autografo. Sei sempre al centro dell'attenzione. Se vado al supermercato e qualcuno si avvicina, mi mette un cellulare in faccia e comincia a scattare foto, vado nel panico e comincio a sentire dolori in tutto il corpo. Mi sento un oggetto, non una persona. Per colpa di Lady GaGa ho rinunciato completamente a me stessa».

La situazione era davvero grave: «Ho odiato essere famosa, odiato essere una star», ha continuato GaGa. «Non è sempre facile, quando hai problemi mentali, mostrarti agli altri. Io lo facevo. Mi facevo del male e poi dicevo: 'Guardate, mi sono tagliata, sto soffrendo... Non trovavo altre ragioni per essere viva se non per la mia famiglia. Lo pensavo davvero:"Perché dovrei continuare a vivere?". Per un paio d'anni sono rimasta in casa e c'era chi mi sorvegliava per assicurarsi che fossi al sicuro».

La forza e la voglia di tornare sul palco sono adesso tornati, ha concluso GaGa, grazie al nuovo album "Chromatica": « E oggi Lady GaGa non la odio più».

(Foto Getty Images)