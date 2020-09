Alicia Keys pubblica il nuovo album e rivela alcuni dettagli molto personali

Alicia Keys ha pubblicato il suo nuovo album "Alicia", ricco di collaborazioni con artisti soul come Jill Scott, Khalid e Miguel, oltre a Tierra Whack, Sampha, Diamond Platnumz e Snoh Aalegra. Ad anticipare l'album è stata la canzone “Love Looks Better”, scritto e prodotto da Alicia insieme al frontman di OneRepublic, Ryan Tedder, che l'artista aveva presentato in anteprima live durante l’NFL Kickoff 2020.

Alicia aveva presentato il brano con queste parole: «Questa canzone è un pieno di energia! Parla in maniera esplicita di come eravamo sommersi dagli impegni quotidiani, quanto velocemente ci spostavamo da un parte all’altra e di come ora abbiamo realizzato che “il mio amore sembra più bello con te”. Questo è il momento giusto per essere presenti l’uno per l’altro. È una sensazione che ora possiamo capire tutti. Questa è l’energia perfetta che porta all’uscita del mio nuovo album Alicia,... È una melodia subdola ;-). Ti rimarrà intrappolata in testa e non sarai in grado di smettere di cantare ‘Can we touch for a second / Be us for a second / No matter what I give it to / My love looks better on you».

Visualizza questo post su Instagram Save the date 9.18.20 ✨✨ Un post condiviso da Alicia Keys (@aliciakeys) in data: 14 Set 2020 alle ore 4:09 PDT

In occasione dell'uscita del disco Alicia Keys ha anche rivelato (a Zane Lowe di Apple Music) alcuni dettagli molto personali: «Mi sono resa conto di aver lottato profondamente con l'autostima. Ciò nasce da mia madre e da mio padre. Loro... mio padre non mi ha cresciuto, a farlo è stata mia madre... Mia madre era una donna molto, molto forte, soprattutto per necessità, perché per sopravvivere nelle strade di New York come madre single, con una figlia, è durissima... E io ho dovuto adattarmi a lei e aggiustare, schivare e sistemare sempre le cose. In qualche modo ci ho perso la voce... E inoltre, il fatto che forse non mi sono mai sentita amata da mio padre, anche se non l'ho mai ammesso... E così, ho sentito di aver creato e ho iniziato a scoprire un'insicurezza che portavo tutta con me... Intendo dire, letteralmente, sono trascorsi forse quattro anni che finalmente non la sento più».

(Foto Getty Images)