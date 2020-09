Annie Lennox: la sua canzone per donarci speranza è meravigliosa

Annie Lennox si trova nella sua casa in California, che in questi giorni è flagellata da incendi devastanti. I cieli sono arancione a causa delle fiamme, l'aria è irrespirabile per il fumo, tantissime sono le persone evacuate.

Un vero dramma ambientale, che non ha lasciato indifferente l'artista. Così, Annie ha deciso di intonare, da una stanza della propria dimora, una canzone che possa regalare a tutti un po' di conforto e speranza. E lo fa con la sua incantevole voce d'angelo, che non ha bisogno di studi di registrazione o speciali microfoni per incantarci nel profondo. Il brano è una cover di "Daniel", di Elton John.

Ecco il video:

Visualizza questo post su Instagram Just sending a little bit of ‘love’.... Un post condiviso da Annie Lennox (@officialannielennox) in data: 14 Set 2020 alle ore 5:01 PDT

(Foto Getty Images)