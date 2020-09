Lenny Kravitz inarrestabile: testimonial per una nota griffe

Lenny Kravitz è davvero inarrestabile. L'artista ha da poco pubblicato il nuovo video del suo singolo "Ride" e a breve sarà in uscita il suo libro di memorie (intitolato "Let Love Rule" come il suo album del 1989). Ma non basta: Lenny sarà anche il volto della nuova campagna di Y, la fragranza della prestigiosa maison Yves Saint Laurent.

Visualizza questo post su Instagram @yslbeauty. Tomorrow. #yslbeauty Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz) in data: 8 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Il profumo, creato "per sognatori audaci, che amano il rischio e il lusso, costantemente protesi alla realizzazione di sé" sembra davvero perfetto per la personalità di Lenny Kravitz, che è più affascinante e sexy che mai, all'età di 56 anni.

Già la figlia di Kravitz, Zoe è testimonial per Saint Laurent. Adesso che arriva anche Lenny, c'è davvero aria di riunione di famiglia...

(Foto Getty Images)