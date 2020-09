Adele in bikini incanta il figlio di Tom Hanks. Che le chiede di uscire

Adele è sempre più bella, raggiante, felice. Ad accorgercene non siamo solo noi, ma anche il figlio di Tom Hanks, Chet. Il primogenito dell'attore, che oggi ha 30enne, ha commentato una foto della cantate e le ha chiesto pubblicamente di uscire! Oltre a riempirla di complimenti.

Qualche giorno fa, la voce di "Someone Like You" ha pubblicato una foto con le treccine, in costume giamaicano, scatenando non poche polemiche. I detrattori l'hanno accusata, infatti, di appropriarsi di un'altra cultura. A questo punto è sceso in campo Chet, che sulle note di "Set fire to the rain" ha registrato un video - pubblicato poi su Instagram - dove sostanzialmente le chiede di uscire, perché ha "bisogno di dirle una cosa molto importante". Non manca ovviamente di elogiare la sua bellezza.

Questa è la foto di Adele che ha folgorato Chet.

Visualizza questo post su Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London Un post condiviso da Adele (@adele) in data: 30 Ago 2020 alle ore 3:17 PDT

La cosa strana, che crea un legame tra i due, è che il figlio di Tom Hanks e Rita Wilson non parla inglese nella clip ma Patois Giamaicano. Si tratta una lingua creola che fonda le radici sull’inglese e risente di influenze dell’Africa occidentale. In questo modo il rapper vuole tendere una mano alla cantante britannica che è stata criticata molto per la foto in treccine afro. Le stesse critiche che anche Chet ha dovuto subire, quando a inizio 2020 ha fatto le congratulazioni al padre per un premio ricevuto parlando proprio in Patois.

Probabilmente, il video di Chet indirizzato ad Adele è un modo per combattere gli haters e chi polemizza su ogni cosa... anche se ha scatenato la curiosità di tutti i fan, che in massa si sono chiesti se poi i due si sono sentiti.

Qui il video.

(Foto Getty Images)