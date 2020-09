Ella Fitzgerald: il concerto inedito arriva su disco!

Ella Fitzgerald si esibì in un emozionante concerto a Berlino nel 1962. Lo show si tenne il 25 marzo allo Sportpalast ed Ella, al massimo della forma, era accompagnata dal pianista Paul Smith, Wilfred Middlebrooks al contrabbasso e Stan Levey alla batteria.

La Fitzgerald era al top della sua carriera e il suo manager (oltre che fondatore della Verve Records), Norman Granz come d'abitudine l'aveva registrata dal vivo. Adesso queste splendide registrazioni berlinesi sono pubblicate per la prima volta, con il titolo di "The Lost Berlin Tapes". Il disco esce il 2 ottobre su etichetta Verve Records.

Ecco il video animato della bellissima "Mack The Knife".

La tracklist:

Cheek To Cheek

He’s My Kind Of Boy

Cry Me A River

I Won’t Dance

Someone To Watch Over Me

Jersey Bounce

Angel Eyes

Clap Hands, Here Come Charlie

Taking A Chance On Love

C’est Magnifique

Good Morning Heartache

Hallelujah, I Love Him So

Hallelujah, I Love Him So (Reprise)

Summertime

Mr. Paganini

Mack The Knife

Wee Baby Blues