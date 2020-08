Adele: è polemica per una nuova foto

Adele torna a far discutere per una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram.

Questa volta a scatenare la polemica non è però la magrezza della cantante. Ecco cosa è successo: l'artista, in occasione del celebre carnevale di Notting Hill, che si celebra a Londra l'ultimo week-end di agosto, ha pubblicato su Instagram un'immagine in cui indossa un bikini con i colori della bandiera giamaicana e sfoggia un'acconciatura a treccine tipica delle donne dell'isola caraibica. Il carnevale di Notting Hill è stato infatti creato dagli immigrati che dai Caraibi (e soprattutto dalla Giamaica) si sono trasferiti in Inghilterra.

Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London

Apriti cielo: la foto ha scatenato le critiche di chi accusa Adele di appropriazione culturale. Ovvero, poiché Adele è bianca e non è giamaicana, non può adottare abbigliamento, usi e costumi di quel popolo. Negli Stati Uniti atteggiamenti di questo tipo sono visti come irrispettosi e addirittura umilianti e numerosi altri artisti sono stati protagonisti di simili polemiche, come Katy Perry, attaccata per essersi vestita da geisha durante uno show o per i riferimenti all'antico Egitto in un suo video. E neanche Beyoncé a sfuggita ad attacchi del genere.

Va detto che molti fan di Adele hanno però difeso l'artista, ricordando che l'Europa è ben diversa dagli Stati Uniti e che il bikini della cantante va interpretato per quello che è: un omaggio sentito alla Giamaica e alle sue tradizioni culturali, oltre che un modo per festeggiare il carnevale di Notting Hill, festa da sempre aperta a tutti quanto vogliono condividerne i valori, al di là dell'etnia e del colore della pelle.