Con "The Northman" Björk torna sul grande schermo dopo 20 anni

Sono passati 20 anni dalla sua ultima apparizione al cinema ed è proprio un film ambientato nel profondo Nord a riportare sul grande schermo la celebre artista e attivista islandese Björk.

“The Northman”, scritto e diretto da Robert Eggers, è un progetto dal cast stellare che vedrà la luce nei prossimi mesi.

È un’opera ambiziosa quella del giovane regista statunitense vincitore del Sundance Festival nel 2015 con “The Witch”, che unisce grandi nomi come Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe i fratelli Skarsgård e, appunto, Björk.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale addirittura al 2000, con “Dancer in the Dark”, pellicola di Lars von Trier di cui la 54enne artista islandese fu protagonista accanto a Catherine Deneuve, nonché autrice della colonna sonora. Il film di Von Trier le valse all’epoca la Palma d’Oro a Cannes come Miglior Attrice e la nomination agli Oscar per la miglior canzone. Nonostante questi meritati riconoscimenti, però, Björk marchiò l’esperienza di “Dancer in the Dark” come traumatica, arrivando alla decisione di non recitare mai più.

Ci sono voluti quattro lustri e una produzione davvero interessante per superare questo scoglio. Non ci sono ancora molte anticipazioni, ma si sa che il personaggio che interpreterà è chiamato The Slav Witch.

Le riprese di “The Northman” hanno preso il via lo scorso 2 marzo, ma hanno subito incassato una battuta di arresto a causa della pandemia globale. La storia è presentata come una saga di vendetta vichinga ambientata nell’Islanda del decimo secolo.

Per quanto riguarda il cast, Willem Dafoe sarà diretto per la seconda volta da Eggers, dopo il precedente accanto a Robert Pattinson in “The Lighthouse” dello scorso anno. Anche Alexander Skarsgård troverà un ambiente familiare. Non solo per la possibilità di lavorare al fianco del fratello Bill, ma anche per il rendez-vous con Nicole Kidman, insieme alla quale ha recitato nella fortunata serie HBO “Big Little Lies”.

