Taylor Swift ha battuto tutti i record con "Folklore"

Non ci sono dubbi: con l'uscita di "Folklore" la popstar Taylor Swift ha letteralmente scritto la storia della musica battendo un numero incredibile di record.

A poco più di una settimana dall'uscita, con l'ottavo disco in studio la cantante conquista il titolo di miglior debutto di un artista battendo il suo stesso record ottenuto nel 2019 con "Lover". Si tratta del suo settimo disco a debuttare in prima posizione.

I numeri raggiunti da "Folklore" sono semplicemente straordinari: nella prima settimana ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha raggiunto oltre mezzo miliardo di stream e view, battendo il record come album di un'artista donna più ascoltato in 24 ore. Con questi risultati Taylor Swift è, di fatto, l'artista più ascoltata del 2020.

Al successo dell'album si aggiunge poi quello della versione pianocentrica del primo singolo estratto, "Cardigan (cabin in the candlelight)", uscito il 30 luglio.

In una recente intervista la cantante ha confessato di non essere riuscita a realizzare tutti i programmi pianificati per l'estate, ma che, in compenso, è riuscita a completare questo ottavo album in cui ha riversato tutta se stessa.

La particolarità e il clima di incertezza del momento le hanno insegnato che "se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente mostrarlo al mondo".

