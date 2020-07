Giuliano Sangiorgi e il Salento: un trionfo italiano per una sfilata di moda da incanto

E' stato Giuliano Sangiorgi a chiudere, la sera del 22 luglio, in piazza Duomo a Lecce, la sfilata Dior. Sangiorgi ha eseguito "Meraviglioso", commuovendo tutto il pubblico, già incantato dai meravigliosi abiti della collezione Cruise di Dior. Era la prima volta che la prestigiosa griffe, affidata alla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, abbandonava Parigi per sfilare in Italia. Per la precisione nel Salento, per tributare un omaggio sentito alla Puglia e al Sud d'Italia.

Embed from Getty Images

Ed era ispirata alle bellissime luminarie delle feste di paese salentine la meravigliosa scenografia dell'evento, aperto dalle note della pizzica dell'Orchestra della Notte della Taranta.

Gli abiti da sogno che hanno sfilato sono profondamente legati all'artigianato locale. Infatti, i tessuti delle giacche sono del laboratorio di tessitura delle Costantine, associazione di donne di Uggiano La Chiesa che tutela anche la cultura del pizzo al tombolo. E la collezione è un preciso omaggio della Chiuri, di origine pugliese per parte di padre, alla sua terra. Tanti gli ospiti rimasti a bocca aperta per la bellezza della serata, da Charlize Theron a Bella Hadid.

Guarda la serata e l'esibizione di Giuliano Sangiorgi.

(foto Getty Images)