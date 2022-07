Live Aid: nel 1985 il grandioso evento musicale

Era il 13 luglio 1985 quando il pubblico mondiale era elettrizzato da un evento dal vivo di risonanza eccezionale. Allo stadio Wembley di Londra e al JFK Stadium di Philadelphia andava infatti in scena il Live Aid, l’evento televisivo più visto di sempre. A organizzarlo, per combattere la fame in Etiopia, era stato Bob Geldof. A partecipare, tutte le più grandi star: Queen, George Michael, Madonna, B.B. King, Sade, Sting,. Brian Ferry, U2, Dire Straits, Queen, Simple Minds, David Bowie, Pretenders, Who, Santana, Pat Metheny, Elton John, Wham!, Paul McCartney, Neil Young, Eric Clapton, Led Zeppelin, Mick Jagger, Tina Turner, Bob Dylan, Lionel Ritchie, Harry Belafonte.

Furono 16 ore di diretta, con ben 150 paesi collegati. E 72.000 persone si assieparono al Wembley Stadium, 90.000 a Philadelphia.

A Londra, in tribuna, c'era anche Lady Diana, che aveva trascinato al concerto anche il marito, il Principe Carlo.

David Bowie eseguì "Heroes", Bob Dylan "Blowin’in the Wind" (rompendo una corda della chitarra), George Michael ed Elton John duettarono in "Don’t Let The Sun Go Down On Me". Ma il vero trionfatore della serata fu Freddie Mercury, che con i Queen intonò "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "Hammer To Fall", Crazy Little Thing Called Love", "We Will Rock You", "We Are The Champions. Ed Elton John dichiarò: «Freddie rubò la scena a tutti quel giorno»…

