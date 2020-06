Pino Daniele: un grande murale a Napoli per ricordarlo

Napoli non dimentica uno dei suoi figli più illustri, Pino Daniele. E come potrebbe? La musica e il messaggio di Pino sono indimenticabili, e hanno colpito al cuore tutti gli italiani amanti della grande musica.

Adesso la città si arricchisce di un omaggio al musicista: sulla facciata del “Palazzo Alto” delle Ferrovie dello Stato, che dalla stazione di Napoli Centrale sovrasta piazza Garibaldi, sarà dipinto un emozionante murale dedicato a Pino.

A eseguire l'opera l'urban artist Jorit, celebre internazionalmente per le sue raffigurazioni di San Gennaro nel quartiere Forcella, di Maradona a San Giovanni a Teduccio, di Hamsik a Quarto e per il murale più alto del mondo realizzato al Centro Direzionale di Napoli per l’edizione estiva delle Universiadi 2019. I lavori per il murale dedicato a Pino Daniele avranno inizio a fine giugno e saranno completati entro settembre 2020.

Il murale, composto da 630 tasselli di forma esagonale, rappresenta il viso di Pino segnato da due strisce rosse sulle guance, in segno della comune appartenenza di ogni individuo a un'unico popolo, quello umano, al di là delle differenti identità culturali. Un messaggio di fratellanza e uno spunto alla riflessione, voluti dall'Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus e dalla Fondazione Jorit.

Quest'ultimo ha raccontato così il progetto: «Pino Daniele fa parte del patrimonio non solo artistico, ma anche culturale e per così dire ‘umano' di Napoli. Grazie a questo progetto, in rappresentanza del popolo napoletano ci sarà proprio lui a salutare e accogliere quanti ogni giorno arrivano e partono dall'hub ferroviario di piazza Garibaldi»