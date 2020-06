Cristoforo Colombo o Prince? L'ultima polemica

Cristoforo Colombo o Prince? I due personaggi sembrano non aver molto in comune, ma adesso una polemica li ha entrambi coinvolti. Sull'onda delle proteste per l'uccisione di George Floyd, un nutrito movimento d'opinione chiede che siano rimosse le statue di personaggi razzisti. E adesso la bufera ha travolto anche Cristoforo Colombo.

In Minnesota infatti è stata lanciata una campagna per rimuover la statua del navigatore di origini italiane e rimpiazzarla con un monumento a Prince. la petizione, che ha già raccolto oltre diecimila firme, sostiene che «Prince rappresenta i valori del Minnesota e Cristoforo Colombo no».

La petizione prosegue con queste parole: «nel paese, i governanti stanno rimuovendo le statue dei suprematisti bianchi, degli schiavisti e di quanti hanno minacciato l'esistenza dei cittadini di colore. Qui in Minnesota le comunità hanno chiesto nuovamente di rimuovere la statua di Cristoforo Colombo, un uomo che ha assassinato, stuprato e fatti schiavi i popoli nativi e neri d'America... Piuttosto che rendere gloria a un uomo che voleva far scomparire questi popoli, vogliamo onorare un membro della nostra comunità che ci ha sempre donato ispirazione».

La petizione era stata creata nel 2007 e adesso ha acquistato maggiore slancio. Un'altra petizione, qualche giorno fa, ha chiesto di rimpiazzare in Tennessee la statua del razzista Nathan Bedford Forrest con quella della musicista country Dolly Parton.