Barbra Streisand e il dono generoso alla figlia di George Floyd

Barbra Streisand ha mostrato tutta la sua generosità con un dono davvero speciale per la piccola Gianna Floyd. La bimba, di appena 6 anni, è figlia di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso a Minneapolis da un poliziotto bianco, la cui morte ha causato un'ondata internazionale di sdegno e proteste anti-razziste.

La piccola Gianna aveva già ricevuto da Kanye West un sostegno importante: un fondo per coprire le sue tasse universitarie. Adesso, Barbra Streisand ha donato a Gianna un pacchetto di azioni della Disney. Niente male come regalo per una bambina. A dare la notizia è stata Gianna Floyd stessa, con una foto sulla sua pagina Instagram e i ringraziamenti della piccola: «Grazie @barbrastreisand per il mio pacchetto, ora sono un'azionista della Disney grazie a te».

La Streisand ha aggiunto al dono anche i suoi album "My Name is Barbra" e "Color Me Barbra".

Non si sa quante azioni siano state regalate a Gianna. Il valore di ciascuna, comunque, secondo il magazine specializzato Variety, è di circa 115 dollari.