Dardust: oggi alle 21.30 l'emozionante concerto in streaming dall'area archeologica La Cuma

Mercoledì 3 giugno alle 21.30 Dardust si esibisce in diretta streaming dalla suggestiva area archeologica "La Cuma", nelle Marche.

L'artista aderisce così all'iniziativa Black Out Tuesday, che ha mobilitato il mondo dello spettacolo e della cultura per dare un segno di solidarietà alla comunità afroamericana dopo i gravissimi fatti di Minneapolis.

Sui canali social di Dardust, sulla pagina Facebook di Radio Monte Carlo e su quelli della Soprintendenza e del Comune di Monte Rinaldo è possibile seguire in streaming il concerto "Lost in Space" dell'artista.

L'Area Archeologica “La Cuma” si trova a Monte Rinaldo, in provincia di Fermo e conquista per la bellezza delle sue rovine: un tempio e un porticato di un monumentale santuario di età tardo-repubblicana (II-I sec. a.C.). Le note suggestive di "Lost In Space" di Dardust si diffondono così tra le colonne e i capitelli ellenistici, in un viaggio meraviglioso nel tempo e nello spazio che non dimentica l'oggi, con il suo invito coraggioso a combattere ogni discriminazione e ingiustizia.

(Foto Alessio Panichi)