Kylie Minogue orgogliosa dei suoi 52 anni pubblica una foto che è un vero tuffo al cuore!

Kylie Minogue festeggia i suoi splendidi 52 anni. La cantante è nata infatti il 28 maggio 1968 a Melbourne, in Australia.

La sua è stata una carriera ricca di successi e riconoscimenti, dal Grammy del 2004 per "Come Into My World" all'onorificenza conferitale dalla Regina Elisabetta come Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per meriti artistici. E il pubblico mondiale ha sempre in mente la sua hit più celebre, quella battezzata profeticamente "Can't Get You Out of My Head" (non riesco a scacciarti dalla mia mente) del 2001, che ha venduto circa dodici milioni di copie.

La vita di Kylie è stata anche offuscata da ombre: la cantante ha infatti combattuto coraggiosamente un tumore al seno, che l'ha colpita nel 2005.

Oggi, da star famosa internazionalmente e ricca di tante esperienze, tra cui anche quelle cinematografiche, Kylie si volta a guardare se stessa bambina. E pubblica sulla sua pagina Instagram una bellissima foto in cui è un bimba sorridente e con le treccine, ignara di tutto quello che il futuro le riserva.

Inutile dire che i fan l'hanno apprezzata moltissimo...

