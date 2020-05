Sting: l'emozionante concerto casalingo

Sting ha voluto regalare ai suoi fan un mini-concerto davvero emozionante. Dal suo studio casalingo nel Wiltshire, il celebre musicista ha infatti eseguito tre grandi classici del suo repertorio.

Si tratta di "Fragile", "Englishman In New York" e "Message In A Bottle". Eseguendo le canzoni (realizzate per la serie "In My Room" del magazine statunitense Rolling Stones) Sting ha ricordato il personale sanitario, che si è impegnato eroicamente nella lotta contro il virus: «Sono abbastanza fortunato da avere uno studio di registrazione qui in casa, dove posso lavorare ogni giorno. Sono molto fortunato. Sono anche grato ai nostri operatori sanitari, che stanno facendo un lavoro straordinario, rischiando la vita ogni giorno in prima linea. La cosa migliore che possiamo fare è aiutarli, non ammalandoci per non aumentare il loro carico di lavoro, perché siamo tutti con loro»."

Sting ha anche ricordato con speciale affetto la città di New York, particolarmente colpita dal virus. L'artista aveva anche dedicato poche settimane fa una splendida canzone all'Italia e ha eseguito "Don't Stand So Close To Me" per il concerto del 1 Maggio. (Foto Getty Images)