Lady Gaga manda un messaggio di conforto a Tiziano Ferro. E all'Italia

Lady GaGa è molto attiva sul fronte della lotta al Coronavirus. Ha già organizzato il grande concerto virtuale “One World Together at Home”, durante il quale 70 artisti si sono esibiti per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Adesso, l'artista ha inviato un messaggio di conforto e sostegno a Tiziano Ferro e a tutta l'Italia:

«Mi dispiace molto per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene che cosa dire, se non che vi voglio bene. ... So che molte persone sono spaventate e molti anziani sono chiusi nelle proprie case... ma vi prometto che andrà tutto bene e supererete tutto... Alcuni miei amici dicono che quando le cose si fanno difficili, Dio ti è più vicino. Spero che chiunque si trovi in Italia senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno al vostro bellissimo Stivale». (Foto Getty Images)