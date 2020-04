Michael Bublé: l'irruzione in video del piccolo Noah regala pura gioia

Un momento gioioso in arrivo da casa Bublé: Michael e la moglie, Luisana Lopilato, erano in diretta social, quando ha fatto irruzione il primogenito della coppia, il piccolo Noah che, come tutti i bambini del mondo, cercava di catturare l'attenzione dei genitori.

Un'irruzione che ha commosso tutti i fan di Bublé: era la prima volta che Noah tornava a farsi vedere. Il bambino infatti era stato colpito da un grave tumore e per curarlo Michael e la moglie avevano sospeso qualunque tipoi di attività. Dopo una dura lotta contro la sua malattia, il piccolo Noah era guarito. Una bellissima storia a lieto fine, seguita da tutti col fiato sospeso.

Ora Noah fa capolino e il papà lo chiama di fronte alla videocamera: «Vieni qui a salutare» e poi gli chiede: «Perché il venerdì è il tuo giorno preferito della settimana?». «Perché ricevo le caramelle», risponde Noah, che poi si corregge: «No, perché posso dormire nel vostro letto».

E il papà si intenerisce: «Noah è il nostro supereroe. Ne abbiamo tanti, è vero, ma lui è stato per noi motivo di ispirazione». E aggiunge: «Sapete cosa vuole fare da grande? Non vuole essere un attore e non vuole neppure cantare, vuole nuotare con gli squali».

Durante la diretta, Michael Bublé ha raccontato questi giorni di isolamento: «I giorni si somigliano tutti, perdo il conto. Mi accorgo quando arriva il weekend perché i nostri figli dormono con noi».

Oltre a Noah, di quasi 7 anni, Michael e Luisana sono genitori di Elias, 4 anni, e Vida Amber Betty, 21 mesi.

(Foto Getty Images).