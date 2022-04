Il 14 aprile 2015 scompare Percy Sledge, il musicista statunitense celebre per la hit del 1966 "When a Man Loves a Woman'". La canzone era stata ispirata a Sledge dalla fidanzata, che lo aveva lasciato per seguire la sua carriera da modella.

Al momento della morte, avvenuta nella sua casa di Baton Rouge, Percy Sledge aveva 73 anni.

(Foto Getty Images)