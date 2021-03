Miguel Bosé buon compleanno

Miguel Bosé (vero nome Luis Miguel González Dominguin) è nato a Panama il 3 aprile 1956. Cantante, attore, ballerino, è figlio di Lucia Bosé e del torero spagnolo Dominguín.

Fin da bambino, è stato circondato da grandi geni, a cominciare dal padrino, il celebre regista Luchino Visconti. Amici di famiglia, erano il pittore Pablo Picasso e lo scrittore Ernest Hemingway.

Miguel Bosé ha raggiunto il successo in Italia tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta. Ha vinto il Festivalbar tre volte: nel 1980 con "Olympic Games", nel 1982 con "Bravi ragazzi" e nel 1994 con "Se tu non torni".

L'artista ha venduto 30 milioni di dischi in tutto il mondo e recitato in 35 film (tra cui "Tacchi a spillo" di Pedro Almodóvar, in cui canta Mina, "La Regina Margot" di Patrice Chéreau e "Suspiria" di Dario Argento). Ha anche condotto il Festival di Sanremo 1988. (Foto Getty Images)