Mariah Carey, buon compleanno

Mariah Carey è nata a Huntington, nello stato di New York, il 27 marzo 1970.

Dotata di una voce straordinaria, è anche tra le ariste di maggior successo nel mondo: ha infatti venduto oltre 200 milioni di album, ha detenuto il record per il maggior numero di settimane al primo posto nelle classifiche delle canzoni più vendute negli Stati Uniti con il singolo "One Sweet Day". Con "Touch My Body" ha raggiunto il primato di 18 singoli al numero 1 in classifica, superando Elvis Presley e la sua "All I Want for Christmas Is You" ha raggiunto la vetta della classifica 25 anni dopo la sua pubblicazione.

Nel 2015 è stata insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Mariah Carey ha vinto 5 Grammy Award, 18 World Music Award e 31 Billboard Music Award. È stata inoltre nominata Best Selling Female Artist of Millennium. Nel 2011 ha avuto due gemelli, il maschio Monroe e la femmina Moroccan dall'allora marito Nick Cannon.