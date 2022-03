Buon compleanno Cesare Cremonini

È stato un percorso davvero in crescendo, quello di Cesare Cremonini, con un esordio folgorante (con la band dei Lunapop) e poi una carriera da solista sempre più sfaccettata e matura. Gli inizi risalgono alla fine degli Anni Novanta, quando il giovane Cesare, con seri studi di pianoforte alle spalle e un amore viscerale per i Queen, fonda la band dei Lunapop. Il successo arriva ben presto con la hit “50 Special”, che nel 1999 diventa disco di platino e apre la strada ad altri successi come i singoli “Un giorno migliore” e “Qualcosa di grande” e l’album “…Squérez”

La carriera da solista

I Lunapop, vincitori del Festivalbar 2000, si sciolgono dopo il primo album. Ma Cremonini continua la sua carriera, in veste solista, pubblicando “Bagus” (2002), “Maggese” (2005), registrato negli Abbey Road Studios di Londra, il live “1 + 8 +24” con la London Telefilmonic Orchestra, “Il primo bacio sulla luna”, (2008), The Greatest Hits (2010), ricco di due grandi duetti, “Mondo” (con Lorenzo Jovanotti) e “Hello!” con Malika Ayane. Il 2012 è l’anno dell’album “La teoria dei colori”, undici tracce ricche di storie, di emozioni, di musica e di personaggi. Con un brano, “Tante belle cose”, scritto per la colonna sonora dell’omonimo spettacolo teatrale di Alessandro D’Alatri, e un altro, “Amor mio”, composto per il film “I padroni di casa”diretto da Edoardo Gabbriellini e interpretato da Gianni Morandi, Elio Germano e Valerio Mastandrea. L’amore per il palcoscenico e il cinema non deve sembrare sospetto: Cremonini infatti ha dato prova del suo talento da attore, prima con il film “Un amore perfetto” del 2002, diretto da Valerio Andrei e di cui era protagonista, e poi con “Il cuore grande delle ragazze”, del 2011, per la regia di Pupi Avati.

Il suo ultimo album è "La ragazza del futuro".

