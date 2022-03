22 marzo 1943: nasce George Benson

Il 22 marzo 1943 in Pennsylvania nasce il grande musicista George Benson, tra i chitarristi più raffinati della scena internazionale.

Nella sua lunga carriera il musicista è passato dal jazz, con cui ha esordito negli Anni Sessanta, collaborando con artisti grandiosi come Miles Davis, Herbie Hancock e Lonnie Smith, al pop R&B, che lo ha reso celebre presso il grande pubblico grazie a hit indimenticabili (“Give Me The Night”, “Lady Love Me (One More Time)”, “Turn Your Love Around”, “In Your Eyes”, “Love X Love”, “Being With You”, “This Masquerade”).

Dieci Grammy Award

Benson ha accumulato, nel corso della sua attività artistica, 65 album e ben dieci Grammy Award. Si deve al suo talento anche la messa a punto della celebre chitarra Ibanez BG 10, con tutte le caratteristiche che a suo parere avrebbe dovuto avere una chitarra da jazz. E lo strumento è ancora in produzione dopo oltre trent’anni. George Benson ha duettato con vere star, tra cui Aretha Franklin, Chaka Khan e Al Jarreau.