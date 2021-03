Buon compleanno Quincy Jones

Quincy Delight Jones jr., il grande produttore discografico, è nato a Chicago il 14 marzo 1933. Durante i suoi oltre cinquant'anni di carriera è stato trombettista, compositore, arrangiatore, produttore discografico, direttore musicale, bandleader, produttore e attore cinematografico e televisivo.

Ha vinto 26 Grammy e un Grammy Legends Award nel 1991. Il pubblico lo conosce principalmente aver prodotto l'album più venduto della storia, "Thriller" di Michael Jackson. Quincy Jones ha inoltre prodotto e diretto la canzone-evento "We Are the World".

Inizialmente si unì alla band del leggendario Lionel Hampton, poi iniziò ad arrangiare musica per Count Basie, Sarah Vaughan, Betty Carter, Dinah Washington, Gene Krupa e Ray Charles.

Nel 1957 andò a vivere a Parigi dove studiò teoria e composizione musicale e scrisse arrangiamenti per Henri Salvador, Charles Aznavour e Jacques Brel. Tornato a New York come direttore artistico della Mercury Records lavorò con Frank Sinatra, Barbra Streisand e Tony Bennett.

Trasferitosi a Los Angeles compose le colonne sonore di numerosi film e serie tv, tra cui "La vita corre sul filo" (1965, di Sydney Pollack), "A sangue freddo" (1967, di Richard Brooks), "La calda notte dell'ispettore Tibbs" (1967, di Norman Jewison), "Fiore di cactus" (1969, di Gene Saks), "Il colore viola" (1985, di Steven Spielberg), "Ironside", "Sanford and Son", "Radici" e "I Robinson".

Quincy Jones produsse per Michael Jackson "Thriller", l'album più venduto di tutti i tempi (110 milioni di copie) e "Bad".

