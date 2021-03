Chris Martin, buon compleanno!

Tanti auguri Chris Martin! Il cantante è nato infatti il 2 marzo 1977 a Exter. Il suo nome per intero è Christopher Anthony John.

Forse non molti sanno che è bisnipote di William Willett, inventore dell'ora legale. Figlio di un'insegnante e di un ragioniere, ha studiato all'University College di Londra, dove si è guadagnato il primo posto nella British undergraduate degree classification in Ancient World Studies (studi sul mondo antico).

Nel 1977 a Londra ha fondato con Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion i Coldplay, la band che ci ha regalato splendidi album come "Parachutes", "A Rush of Blood to the Head", "X&Y", L'ultimo disco della band è "Everyday Life".

Il 5 dicembre 2003 Chris Martin ha sposato l'attriceGwyneth Paltrow, da cui ha avuto due figli: Apple Blythe Alison (nata il 14 maggio 2004 a Londra,) e Moses Bruce Anthony (nato l'8 aprile 2006 a New York). La coppia si è separata nel marzo del 2014.

Vegetariano e assai attivo nella tutela dell'ambiente, è stato eletto nel 2005 dalla PETA come vegetariano più sexy dell'anno.

