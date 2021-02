Lucio Dalla, l'indimenticabile!

Era il 1 marzo del 2012, quando Lucio Dalla ci lasciava per sempre. L'artista si trovava a Montreux, dove aveva tenuto il suo ultimo concerto davanti a 900 persone nel prestigioso Stravinsky Auditorium, in occasione del Montreux Jazz Festival. A stroncarlo, in una camera dell'hotel più lussuoso della cittadina svizzera, un infarto.

Lucio Dalla era nato a Bologna, il 4 marzo 1943. Nel corso della sua lunga carriera, durata cinquant'anni, ha regalato al pubblico tante, bellissime canzoni, tra cui "Caruso".

La canzone fu incisa nel 1986 e fa parte dell'album live "DallAmeriCaruso". Dalla ha raccontato come nacque questa canzone. A causa di un guasto alla propria imbarcazione, il musicista si fermò in un albergo di Sorrento ed ebbe la stanza che aveva ospitato il celebre tenore Enrico Caruso, poco prima della morte. I proprietari dell'albergo raccontarono a Dalla gli ultimi giorni della vita del tenore e la sua passione per una ragazza a cui dava lezioni di canto. L'artista si ispirò a queste storie e compose il brano. (Foto Getty Images)