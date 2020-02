Ennio Morricone: Giuseppe Tornatore gli dedica un film

Dopo aver composto le musiche di tanti bellissimi film passati alla storia, è adesso la volta per Ennio Morricone di diventare protagonista di una pellicola. A dirigerla sarà Giuseppe Tornatore, che, fan del grande musicista e compositore, gli aveva già dedicato due anni fa un libro-intervista: "Ennio The Maestro". Nel libro, Morricone si racconta schiettamente, senza falsi pudori. Ammette per esempio di non ascoltare i dischi degli altri musicisti, che vengono impietosamente cestinati (quasi tutti) o recensiti senza scrupoli.

Tornatore ha lavorato per ben tredici film con Ennio Morricone, a cominciare da "Nuovo Cinema Paradiso", dunque conosce bene il maestro, che lo ha spinto a portare avanti questo progetto. Il documentario conterrà anche frammenti del Morricone privato, registrazioni pubbliche dei tour e interviste faccia a faccia.

Nel documentario, Tornatore raccoglierà anche i contributi di Quentin Tarantino, Bruce Springsteen e Clint Eastwood. Il film dovrebbe uscire nella seconda metà del 2020.

(Foto Getty Images)