Brit Award: il memorabile show di Rod Stewart

I Brit Award 2020 hanno premiato il meglio della musica britannica del momento: A ricevere il riconoscimento sono stati Lewis Capaldi (artista dell'anno e miglior canzone per "Someone You Loved"), Billie Eilish, premiata come miglior artista femminile internazionale, che ha eseguito per la prima volta live "No Time To Die" (dalla colonna sonora del nuovo "007"), Stormzy e Mabel, rispettivamente miglior artista maschile e femminile. A esibirsi sono stati tra gli altri Harry Styles e Lizzo, ma a conquistare la scena è un stato un vero "momento nostalgia": l'esibizione di Rod Stewart.

Rod Stewart era accompagnato sul palco da Ronnie Wood e Kenney Jones, con cui aveva dato vita ai Faces. Un live memorabile, ricco di energia e pathos, tra lampadari di cristallo e, nel finale, l'accompagnamento di un'orchestra. (Foto Getty Images)

